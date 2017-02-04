İran, ABD’nin yaptırımlarına ‘kükredi’: Füzelerimiz kafalarına iner

Trump yönetiminin İran’ın balistik füze denemesinin ardından 25 şahıs ve kuruma yaptırım kararı almasına ‘meydan okuyan’ İran Devrim Muhafızları, “Düşmanlarımızın en ufak bir hatasında, kükreyen füzelerimiz kafalarına iner” dedi.

Muhafızlar ayrıca çeşitli tür ve menzile sahip füze ve radar sistemlerinin deneneceği hava savunma tatbikatının da başlatıldığını duyurdu.

Trump yönetimi, İran’ın balistik füze denemesinin ardından 25 şahıs ve kuruma yaptırım kararı almıştı. Bu kararın sadece ‘bir başlangıç’ teşkil ettiği, Washington’ın İran’ın düşmanca eylemlerini artık görmezden gelmeyeceği belirtilmişti.

Yaptırım kararı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’in balistik füze denemesi yapan İran hükümetini ‘resmen uyardıklarını’ açıklamasının ardından gelmişti.

ABD’nin, İran’ın füze programına katkı sunduğu gerekçesiyle bazı İranlı şirket ve kişilere yaptırım kararına İran’dan yanıt gecikmemiş, ‘yerel terörist gruplara destek verdikleri’ gerekçesiyle ABD’li şirket ve kişilere ‘yasal kısıtlamalar’ uygulanacağı açıklanmıştı.

‘Kükreyen füzelerimiz kafalarına iner’

Bu açıklamanın ardından İran Devrim Muhafızları, güvenliklerini tehdit altında gördükleri takdirde füzelerini kullanacağını ‘tehditkar’ bir dille ifade etti: “İran’ın güvenliği için gece gündüz çalışıyoruz, düşmanlarımızın en ufak bir hatasında, kükreyen füzelerimiz kafalarına iner.”

İran füze denemesi yapacak

İran Devrim Muhafızları ayrıca çeşitli tür ve menzile sahip füze ve radar sistemlerinin deneneceği hava savunma tatbikatının da başlatıldığını duyurdu.

Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin tatbikatı, ülkenin orta kesiminde yer alan Simnan eyaletinde 35 bin kilometrekarelik bir alanda yapılıyor.

Muhafızlar tarafından yapılan açıklamada, beş günlük hazırlık aşaması sonrası yapılan tatbikatta, ağırlıklı olarak çeşitli menzillerdeki yerli radar ve füze sistemleri ve elektronik harp sistemlerinin test edileceği belirtildi.

2015 yılında kabul edilen BM kararnamesiyle İran’a nükleer silah yapımında kullanılabilecek füzelerin geliştirilmesi yasaklanmıştı.

İran balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini doğrulamış, ama nükleer programına ilişkin BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiği iddialarına karşı çıkmıştı.