İran: ABD’nin yaptırımlarına boyun eğmeyeceğiz

İran, yaptırımları devreye alan ABD’nin kararından endişe etmediklerini bildirdi.

ABD, nükleer anlaşmanın bozulmasının ardından İran’a yönelik yaptırımları devreye sokmuştu. Yaptırımlardan yalnızca aralarında Türkiye’nin de bulunduğu sekiz ülke muaf.

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Britanya merkezli haber ajansı Reuters’a konuşan İran hükümetinden bir yetkili, yaptırımların yeni olmadığını belirterek bunlara alışık olduklarını ifade etti.

Yetkili, İran’ın yaptırımlardan endişe etmediğini söylerken ‘ABD’ye boyun eğmeyeceklerini’ dile getirdi.

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Yaptırımlar yeniden devrede

İran’a yönelik yaptırımlar 2015’teki nükleer anlaşmanın ardından kaldırılmıştı.

ABD, İran’la varılan nükleer anlaşmadan geçen aylarda tek taraflı olarak çekildiğini açıklamıştı. Ayrıca çekilmeyle birlikte, İran’a uygulanan ancak askıya alınan yaptırımlar da devreye alınmıştı.

ABD cephesi, İran’ın nükleer anlaşmaya aykırı olarak gizlice nükleer silah üretimi çalışması yaptığını öne sürüyor. Yaptırımlar 4 Kasım’dan itibaren yürürlüğe girdi.