Diken

Yaramazlara biraz batar!

İran: ABD’nin yaptırımları diplomasi yolunu tamamen kapattı

İran, dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve sekiz üst düzey yöneticisini hedef alan Amerikan yaptırımları üzerine ‘ABD yönetimiyle diplomasi yolunun tamamen kapandığını’ duyurdu.

Fotoğraflar: Reuters

ABD Hazine Bakanı Steven Munchin dün yaptığı açıklamada yaptırımların ‘İslam Devrimi Muhafızları’nın kötü niyetli bölgesel çalışmalarını yönlendiren’ bürokratik yapının tepesinde yer alan sekiz İranlı komutanı hedef aldığını ifade etmişti.

Reklam

Açıklamada yaptırımlar kapsamında İran’daki üst düzey yöneticilerin ABD mali sistemine ulaşımının ve ABD varlıklarına erişiminin engelleneceği belirtilmişti.

Munchin, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in de bu hafta içinde ABD tarafından yaptırım listesine ekleneceğini duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi Twitter hesabından bugün şu açıklamayı yaptı: ”Hamaney ve Zarif’e yönelik faydasız yaptırımlar ABD yönetimiyle diplomasi yolunu tamamen kapatmıştır.”

Reklam

Musevi, yaptırım kararlarının uluslararası barış ve güvenliği korumak için kurulmuş bütün küresel mekanizmaları yok ettiğini belirtti.

ABD-İran gerilimi

ABD’nin geçen sene mayıs ayında nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran’a karşı yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra iki ülke arasında gerginlik tırmanmaya başlamıştı.

Geçen hafta perşembe günü Devrim Muhafızları Ordusu’nun ABD’ye ait İnsansız Hava Aracını (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde vurarak düşürmesinden sonra ABD ile İran arasındaki diplomatik gerilim yeniden yükseldi.

İran İHA’nın hava sahası ihlali nedeniyle düşürüldüğünü savunurken, ABD uçağın uluslararası hava sahasında vurulduğunu öne sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü İran’a yönelik bir hava saldırısına onay verdiğini, ancak 150 civarında İranlının ölebileceği bilgisini alınca saldırı emrini durdurduğunu açıklamıştı. 

Trump, İran’a saldırı kararından son anda vazgeçmiş

Tahran ABD’ye ait İHA’yı vurdu: Bu ‘net bir mesajdır’

ABD Ortadoğu’ya ilave 1000 asker gönderiyor: Gerekçe İran

İran’ın uranyum stoku 10 gün içinde nükleer anlaşmada belirlenen sınırı aşacak

Dünya diken üstünde: ABD destroyer gönderdi, İran suçlamayı reddetti

Umman Körfezi’nde saldırıya uğrayan Norveç gemisi battı

Reuters: ABD Ortadoğu’ya ilave 5 bin asker gönderebilir

New York Times: ABD Ortadoğu’ya 120 bin asker göndermeyi planlıyor

İranlı molla: ABD donanmasını tek bir füzeyle yok edebiliriz

Çavuşoğlu: ABD’nin İran yaptırımı haddini aşmadır

BAE’de dört petrol gemisine sabotaj

İran Devrim Muhafızları: ABD blöf yapıyor, hata ederse tüm üslerini vururuz

ABD’den yeni ambargo: İran demir, çelik, bakır ve alüminyum satamayacak

Fransa: Nükleer anlaşmayı ayakta tutmak istiyoruz ama İran anlaşmaya uymalı

İran nükleer faaliyetlerine tekrar başlayacağını duyurdu

SON HABERLER

2019’da düzenlenecek 10 müzik festivali

Önümüzdeki altı ay içinde Türkiye’de düzenlenecek müzik festivallerini derledik. Tatil ve diğer programlarınızı ‘müziğe ayak uydurarak’ yapabilirsiniz…

LGS sonuçları ve raporu açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı’nca, (MEB) 2019 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçları ile birlikte sonuçların değerlendirildiği 2019 Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınav Raporu açıklandı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...