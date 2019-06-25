İran: ABD’nin yaptırımları diplomasi yolunu tamamen kapattı

İran, dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve sekiz üst düzey yöneticisini hedef alan Amerikan yaptırımları üzerine ‘ABD yönetimiyle diplomasi yolunun tamamen kapandığını’ duyurdu.

Fotoğraflar: Reuters

ABD Hazine Bakanı Steven Munchin dün yaptığı açıklamada yaptırımların ‘İslam Devrimi Muhafızları’nın kötü niyetli bölgesel çalışmalarını yönlendiren’ bürokratik yapının tepesinde yer alan sekiz İranlı komutanı hedef aldığını ifade etmişti.

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Açıklamada yaptırımlar kapsamında İran’daki üst düzey yöneticilerin ABD mali sistemine ulaşımının ve ABD varlıklarına erişiminin engelleneceği belirtilmişti.

Munchin, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in de bu hafta içinde ABD tarafından yaptırım listesine ekleneceğini duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi Twitter hesabından bugün şu açıklamayı yaptı: ”Hamaney ve Zarif’e yönelik faydasız yaptırımlar ABD yönetimiyle diplomasi yolunu tamamen kapatmıştır.”

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Musevi, yaptırım kararlarının uluslararası barış ve güvenliği korumak için kurulmuş bütün küresel mekanizmaları yok ettiğini belirtti.

ABD-İran gerilimi

ABD’nin geçen sene mayıs ayında nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran’a karşı yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra iki ülke arasında gerginlik tırmanmaya başlamıştı.

Geçen hafta perşembe günü Devrim Muhafızları Ordusu’nun ABD’ye ait İnsansız Hava Aracını (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde vurarak düşürmesinden sonra ABD ile İran arasındaki diplomatik gerilim yeniden yükseldi.

İran İHA’nın hava sahası ihlali nedeniyle düşürüldüğünü savunurken, ABD uçağın uluslararası hava sahasında vurulduğunu öne sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü İran’a yönelik bir hava saldırısına onay verdiğini, ancak 150 civarında İranlının ölebileceği bilgisini alınca saldırı emrini durdurduğunu açıklamıştı.