İran ABD’nin Irak’taki üslerini vurdu; Trump’a göre ‘her şey yolunda’

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin Irak’taki Ayn el-Esad hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurdu. Pentagon, el-Esad ve Erbil üslerine 12’den fazla balistik füze ile saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Kudüs Gücü adlı ülke dışı faaliyet gösteren biriminin komutanı Kasım Süleymani geçen cuma Bağdat Havalimanı’na ABD’nin düzenlediği hava saldırısında öldürülmüştü.

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Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman’ın yazılı açıklaması şöyle: “7 Ocak’ta ABD Doğu Yakası saatiyle akşam 5.30 sularında İran, Irak’taki ABD ve koalisyon kuvvetlerine bir düzineden fazla füze ile saldırı düzenledi. Bu füzelerin İran’dan fırlatıldığı ve ABD ve koalisyon askerlerinin konuşlandırıldığı El Esad üssü ile Erbil üslerini hedef aldığı açıktır. İlk hasarları değerlendirmeye çalışıyoruz.”

‘ABD yanıt verirse daha sert karşılık veririz’

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun yazılı açıklamasında, ABD’nin saldırıya yanıt vermesi halinde İran tarafından ‘çok daha sert ve ezici’ karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.



Bölgede ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerin de uyarıldığı açıklamada, “Her durumda İran’a karşı düşmanca ve saldırganca eylemlerin kaynağı hedef alınacaktır. İşledikleri suçta siyonist rejimi de suçlu ABD rejiminden ayrı tutmuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD halkına ise bölgedeki askerlerini daha fazla zarar görmemeleri için ülkelerine çağırmaları tavsiye edildi.

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’80 ABD’li öldürüldü’

İran devlet televizyonu, saldırıda 80 ABD’linin öldürüldüğünü öne sürdü.

İran devlet televizyonunun üst düzey bir İran Devrim Muhafızı’na dayandırdığı haberde, Washington’ın misilleme yapması durumunda İran’ın menzilinde 100 tane daha hedefi bulunduğu belirtildi.

Haberde, ABD helikopterlerinin ve askeri ekipmanlarının ‘ciddi şekilde zarar gördüğü’ de ifade edildi.

Trump: Her şey yolunda

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter’dan şu açıklamayı yaptı: “Her şey yolunda! İran tarafından gönderilen füzeler Irak’taki iki askeri üssü vurdu. Şu anda yaralı ve hasar tespiti yapılıyor. Şu ana kadar iyi gidiyor! Dünyadaki açık ara en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz! Yarın sabah bir açıklama yapacağım.”

Trump üssü ziyaret etmişti

Fotoğraf: NTV

Trump ve eşi Melanie Trump, 26 Aralık 2018’de, bugün İran’ın vurduğu Ayn el-Esad hava üssüne giderek ABD askerlerine Noel ziyaretinde bulunmuştu.