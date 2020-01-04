İran: ABD’nin generalimizi öldürmesine kayıtsız kalamayız

İran’ın, Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecit Takht Ravançi, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesine ilişkin, ‘çok sert bir şekilde intikam alacaklarını’ söyledi.

Fotoğraf: Reuters

ABD’nin 3 Ocak’ta Irak’ın başkenti Bağdat’taki uluslararası havalimanına yönelik düzenlediği hava saldırısında Süleymani’nin yanısıra Iraklı Şii milis gücü Haşdi Şabi’nin komutan yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis de öldürülmüştü.

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Süleymani’nin Irak hükümetinin daveti üzerine Bağdat’ta bulunduğunu belirten Ravançi, generalin öldürülmesinin uluslararası hukuka aykırı bir eylem olduğunu vurguladı.

Ravançi sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu, ABD tarafından yapılan bir saldırganlıktır, silahlı kuvvetlerimizin kıymetli bir generaline ne olduğuna kayıtsız kalamayız. Nerede, ne zaman, nasıl, bilmiyorum ama intikamımız çok sert olacak. Kesinlike bir misilleme yapılacak.”







