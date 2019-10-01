İran, ‘ABD casusu’nu idama mahkum etti

İran, ‘ABD ajanı’ olduğu gerekçesiyle bir kişiyi idama mahkum etti. İdam kararı alınan kişinin kimliği dava temyize gideceği için açıklanmadı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

ABD için casusluk yaptığı iddia edilen diğer iki kişi Ali Neferiye ve Muhammed Ali Babapur ise ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için çalıştığı gerekçesiyle 10’ar yıl hapis cezası aldı.

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Bu isimlerin, İran İstihbarat Bakanlığı’nın temmuz ayında tutuklandığını açıkladığı 17 CIA ajanı arasında olup olmadığı konusunda ayrıntı paylaşılmadı. Bakanlık, ‘casuslar‘ın İran’ın nükleer tesisleri ve askeri tesislerinde bilgi topladığını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise açıklamada yer alan bilgilerin gerçekle ilgisi olmadığını savunmuştu.

Hem İran hem de Britanya pasaportu olan antropolog Kamil Ahmedi’nin ise tutuklandığı açıklandı. Eşi, Ahmedi’nin ağustos ayında evlerinde tutuklandığını açıklamıştı.