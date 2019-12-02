İran: ABD baskısına rağmen petrol satmaya devam ediyoruz

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Eshaq Jahangiri, ABD’nin Tahran’ın petrol ihracatına yönelik yaptırımlarına rağmen, İran’ın petrolünü satmaya devam ettiğini ve Washington’un Tahran’a yönelik ‘azami baskısının’ başarısız olduğunu belirtti.

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İran devlet televizyonunda yer alan habere göre Jahangiri şöyle konuştu: “Amerika’nın baskısına … ve petrol ihracatımıza getirdiği yaptırımlara rağmen, dost ülkeler bile Amerika’nın cezalarından korkarak bizden ham petrol almaktan vazgeçtiğinde … diğer araçları kullanarak petrolümüzü satmaya devam ediyoruz.”