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Irak’tan ‘sınır kapısı’ mesajı: Tahmin edemeyecekleri adımlar atacağız

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Irak Başbakanı Haydar el Abadi, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (KBY) elindeki sınır kapılarının devri için ‘sonuna kadar beklemeyeceklerini’ söyledi.

Fotoğraf: Reuters

KBY’nin Irak merkezi hükümetince tanınmayan referandumu sonrası, sınır kapılarının devri istenmişti. Halen Kürdistan yönetimi tüm sınır kapılarını devretmiş değil.

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Bağdat’ta basın toplantısı düzenleyen Abadi, Kürdistan’ın denetimindeki sınır kapılarının kontrolünün merkezi yönetime geçmesi için sonuna kadar beklemeyeceklerini anlattı.

Irak başbakanı, “Kürdistan, merkezi yönetimle varılan anlaşmadan geri çekildi. Bu yüzden sınır kontrolleri konusunda tahmin edemeyecekleri adımlar atacağız” dedi.

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