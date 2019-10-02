Irak’taki protestolarda ölü sayısı 10’a yükseldi, 286 yaralı

Bağdat’taki hükümet karşıtı protestolarda güvenlik güçlerinin göstericilere açtığı ateş sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükselirken 286 kişinin de yaralandığını belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Independent’a konuşan Medical City doktoru dört ölüyü bizzat kendisinin gördüğünü, hastaneye kabul edilen ölü sayısının ise en az 10 olduğunu söyledi. Gazeteye göre bu rakam daha sonra bir hükümet danışmanı tarafından da teyit edildi.

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Bağdat polisi Tahrir Meydanı’ndaki ‘Green Zone’a ilerlemek isteyen göstericilerin Dicle Nehri üzerindeki köprüden geçmesini engellemek için gerçek kurşun, biber gazı, ses bombası ve plastik mermi kullanarak müdahale etti.

Bağdat’ta göstericiler işsizlik, yolsuzluk, elektrik ve su kesintileri gibi sorunlara çözüm talebiyle bu gösterileri düzenliyor.

Facebook, Twitter, WhatsApp ve Instagram engellendi

Confirmed: #Iraq has blocked Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram and other platforms as of 12:30 UTC amid growing unrest as protesters approach Green Zone; network data show multiple providers affected; incident ongoing #Iraq_Protest #KeepItOn 📉



📰 https://t.co/7GF42YLDWU pic.twitter.com/mb6fjZTdbG Reklam October 2, 2019

İnternet sansürlerini izleyen Netblocks.org ülkede Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram ve bazı diğer platformların Türkiye saatiyle 16:00’da birçok sağlayıcı tarafından engellendiğini duyurdu.