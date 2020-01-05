Irak’taki IŞİD karşıtı koalisyon, faaliyetlerini durdurdu

Irak’ta görev yapan IŞİD karşıtı koalisyon Birleşik Görev Gücü, ülkedeki faaliyetini durdurduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Irak meclisi, ABD’nin 3 Ocak’ta ülkenin başkenti Bağdat’ta İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi öldürmesinin ardından ülkedeki ABD askerlerinin gönderilmesi için hükümete yetki vermişti.

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Hem Irak’taki Şii örgütlerinden hem de Şii toplumu üzerinde nüfuzu olan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın ABD askerlerinin hedef alınacağını açıklamasının ardından IŞİD karşıtı koalisyondan da hamle geldi.

Birleşik Görev Gücü, yazılı açıklamasında, personellerini korumanın ilk öncelikleri olduğunu belirtti.

Açıklamada, Irak Hizbullah Tugayları’nın iki aydır sürdürdüğü roketli saldırıların Irak güvenlik güçlerinin ve bir sivil ABD vatandaşının ölümüne neden olduğu dile getirildi.

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Birleşik Görev Gücü, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Sonuç olarak, koalisyon güçlerine ev sahipliği yapan üslerini korumaya odaklandık. Bu da ortaklarımıza verdiğimiz eğitimi ve IŞİD’e karşı olan operasyonlarındaki desteğimizi kısıtladı. Bu nedenle faaliyetlerimizi durdurduk.”