Diken

Yaramazlara biraz batar!

Irak’taki IŞİD karşıtı koalisyon, faaliyetlerini durdurdu

Irak’ta görev yapan IŞİD karşıtı koalisyon Birleşik Görev Gücü, ülkedeki faaliyetini durdurduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Irak meclisi, ABD’nin 3 Ocak’ta ülkenin başkenti Bağdat’ta İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi öldürmesinin ardından ülkedeki ABD askerlerinin gönderilmesi için hükümete yetki vermişti.

Reklam

Hem Irak’taki Şii örgütlerinden hem de Şii toplumu üzerinde nüfuzu olan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın ABD askerlerinin hedef alınacağını açıklamasının ardından IŞİD karşıtı koalisyondan da hamle geldi.

Birleşik Görev Gücü, yazılı açıklamasında, personellerini korumanın ilk öncelikleri olduğunu belirtti.

Açıklamada, Irak Hizbullah Tugayları’nın iki aydır sürdürdüğü roketli saldırıların Irak güvenlik güçlerinin ve bir sivil ABD vatandaşının ölümüne neden olduğu dile getirildi.

Reklam

Birleşik Görev Gücü, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Sonuç olarak, koalisyon güçlerine ev sahipliği yapan üslerini korumaya odaklandık. Bu da ortaklarımıza verdiğimiz eğitimi ve IŞİD’e karşı olan operasyonlarındaki desteğimizi kısıtladı. Bu nedenle faaliyetlerimizi durdurduk.”

Nasrallah’tan ABD’ye: Bölgede yeni bir savaş başlattılar

Irak meclisi, ABD askerlerinin ülkeden çıkarılması için yetkiyi verdi

Hizbullah Tugayları, Irak güçlerinin ABD üslerinden uzak durmasını istedi

SON HABERLER

Benim kahramanım Süleymani değil Bakhtiyari

Kasım Süleymani benim gözümde, anti emperyalist bir devrim şehidi falan değil, bir katil; genç insanların, özgürlük isteyen insanların katili; insana dair ulvi değerlerin ve ahlakın düşmanı. Bir süre ülkelerinde yaşadım ve hakkımı helal etmiyorum.

CHP lideri: Muhtarlara özel kanun çıkarılmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarların kanunu olmadığını söyleyip özel bir yasa hazırlanmasının gerekli olduğunun altını çizerek, “Muhtarlığı demokrasinin temel taşı olarak görüyoruz” dedi.

NATO, Irak’taki eğitim faaliyetlerini askıya aldı

NATO, ABD’nin dün saldırı düzenleyerek İran Devrim Muhafızları’nın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Irak’taki Şii milis grup Haşdi Şabi’nin ikinci komutanı Ebu Mehdi el Mühendis’i öldürmesinin ardından Irak’taki eğitim faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

Şiiliğin merkezi Kum kentinde ‘intikam bayrağı’ çekildi

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin, cuma sabahı erken saatlerde ABD’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından ülkenin Kum kentinde bulunan Cemkeran Camii’nin kubbesine ‘alınacak intikamı’ temsil eden kırmızı bayrak çekildi.

İstanbul trafiğini ‘yeğenine soran’ ulaştırma bakanına İmamoğlu yanıtı: Komedi filmi…

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında, ‘yeğeninden aldığı bilgi’ ile İstanbul Boğazı’ndaki deniz trafiğinin ‘çok yoğun’ olduğunu ve iki yaka arasındaki deniz seyahatinin ‘yarım saat sürdüğünü’ öne sürerek ‘Kanal İstanbul gerekli’ diyen Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan’a, “Yorumu vatandaşa bırakıyorum. Komedi filmi gibi” diyerek yanıt verdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...