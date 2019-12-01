Irak’taki İran Konsolosluğu bir haftada ikinci kez ateşe verildi

Irak’ta protestocular, Irak’ın Necef kentindeki İran konsolosluğunu bir haftada ikinci kez ateşe verdi.
Irak’taki protestolar üçüncü ayına girerken, Irak Başbakanı Adil Abdulmedi’nin istifası parlamento tarafından bugün kabul edilmişti. Cumartesi günü ise Necef’ten Büyük Ayetullah Muhammed Bakir el Hakim’in türbesinin ateşe verildiği haberi gelmişti.
Necef’teki İran Konsolosluğunun ilk yakılması sırasında personel arka kapıdan kaçarak canını kurtarmıştı. Sonrasında Irak güvenlik güçlerinin protestoculara öldürücü güçle yanıt vermeyi tırmandırması, Irak çapında 60’tan fazla protestocunun ölmesiyle sonuçlanmıştı. Bu da Başbakan Adil Abdulmehdi’nin istifasına yol açmıştı.
Sputnik’in haberine göre, güneyde Kadisiye vilayetindeki valilik binasına giren protestocular, vilayeti diğer kentlere bağlayan yolları trafiğe kapattı.
Protestocular, beton barikatlarla kapattıkları valilik binasına girişleri üzerine “halkın emriyle kapatıldı” yazılı döviz astı. Valilik binasına girerek başta vali olmak üzere çalışanların binaya girişini engelledi.