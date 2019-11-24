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Irak’taki gösterilerde ölü sayısı artıyor: En az 330 kişi hayatını kaybetti

Irak’ın güneyindeki protestolarda güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucunda en az beş kişi daha hayatını kaybetti. Ülke genelindeki gösterilerde şu ana kadar en az 330 kişi öldü.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Reuters’ın haberine göre, Nasıriye kentinde cumartesi akşam saatlerinde güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucunda en az üç protestocu öldü. Ajans, polis ve sağlık kaynaklarına dayandırdığı haberinde 50’den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi.

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Habere göre, güvenlik güçleri kentteki üç köprü üzerinde toplanan göstericileri dağıtmak için gerçek mühimmat ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Ajansa konuşan kaynaklar, göstericilerin bazı hükümet binalarını ateşe verdiğini belirtti.

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