Irak’taki gösterilerde ölü sayısı 100’e dayandı, BM ‘Bu son bulmalı’ dedi

Irak’taki hükümet karşıtı protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 99’a yükseldi. Bağdat’ta salı günü başlayan ve ülkenin güneyine de yayılan gösterilerde yaklaşık 4 bin kişi de yaralandı.

Fotoğraf: Reuters

BBC’de yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler Irak Misyonu Direktörü Jeanine Hennis-Plasschaert “Beş gündür bunca ölüm ve yaralanma… Bu son bulmalı” dedi ve ölümlerden sorumlu olanların adalet önüne çıkarılması gerektiğini söyledi.

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Cumartesi günü güvenlik güçleri Bağdat’ın doğusunda geniş katılımlı bir gösteriye müdahale etti. Güvenlik güçleri, biber gazının yanı sıra gerçek mermi kullanmayı da sürdürdü.

Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu, çatışmalarda hayatını kaybeden beş kişiyle birlikte ölü sayısının en az 99’a yükseldiğini bildirdi. Çatışmalar başladığından bu yana yaklaşık 4 bin kişi yaralandı. Polise ve tıbbi kaynaklara göre ise dünkü çatışmalarda en az 18 kişi hayatını kaybetti. Farklı siyasi partilerin genel merkezleri ateşe verilirken, yedi polisin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Kabine acil toplandı, reform planı açıkladı

Ülkedeki yolsuzluk ve işsizlikten şikayetçi olan göstericilerin taleplerine karşılık hükümet yeni bir reform planı açıkladı. Başbakan Adil Abdül Mehdi, IŞİD’in iki yıl önce tamamen bozguna uğratılmasından bu yana meydana gelen en büyük ‘sivil huzursuzluk’ sonucu dün olağanüstü kabine toplantısının ardından 17 maddelik bir reform planı açıkladı.

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Ölen göstericilerin ailelerine ödenek ve sağlık hizmeti

Plan dahilinde yoksullara konut yardımı, işsizlere ödenek ve işsiz gençlere mesleki eğitim programları yer alıyor. Bu hafta gösterilerde ölenlerin aileleri de ödeme ve sağlık hizmeti alacak – normalde savaş sırasında ölen askerlere sağlanan bu hizmet gösterici ailelerine de verilecek.

Bağdat yönetimi olayı kontrol altına almak için sokağa çıkma yasağı uyguluyor ve internete erişim engelleniyor.

Bağdat valisi istifa etti

Bağdat İl Meclisi, Bağdat Valisi Felah el-Cezairi’nin istifa dilekçesini değerlendirmek için toplandı. Yapılan oylamada, valinin istifası kabul edildi.

Irak medyası, 1 Ekim’de başlayan hükümet karşıtı protestoların ardından Bağdat Valisi Felah el-Cezairi’nin meclise sunduğu istifa dilekçesinin, Bağdat İl Meclisi’nde yapılan oylamayla kabul edildiğini duyurdu.