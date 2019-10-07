Irak’taki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100’ü aştı

Irak’ta güvenlik güçleri ve hükümet karşıtı protestocular arasında altı gündür devam eden çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 100’ü aştı ve 6 binden fazla kişi yaralandı.

Fotoğraf: Reuters

Hükümetin yolsuzluk ve işsizlik nedeniyle öfkeli olan halkı yatıştırmak için reformlar açıklamasından birkaç saat sonra göstericiler sokaklara çıkmıştı.

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Irak silahlı kuvvetleri tarafından desteklenen polisin gerçek mermi kullanmasının ardından, polis kaynakları Bağdat’ın doğusunda dün meydana gelen çatışmalarda en az sekiz kişinin öldüğünü belirtti.

Irak’ta yaşanan protestolar Başbakan Adil Abdül Mehdi hükümetinin bir yıl önce iktidara gelmesinden bu yana en büyük güvenlik ve siyasi zorluğu teşkil ediyor. Protestolar ayrıca etkili milis grupları da içine çekebilecek ve IŞİD tarafından kullanılabilecek yeni bir şiddet sarmalı endişelerini canlandırdı.

Başkentin Sadr City yerleşim bölgesindeki son çatışmalardan önce, İçişleri Bakanlığı sözcüsü geçen hafta salı gününden bu yana devam eden protestolarda sekiz güvenlik gücü üyesi de dahil olmak üzere 104 kişinin öldüğünü söyledi.

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Sözcü binden fazla polis ve güvenlik gücü de dahil olmak üzere 6 bin 107 kişinin yaralandığını ve düzinelerce binanın ateşe verildiğini söyledi. Ancak güvenlik güçlerinin doğrudan protestoculara ateş ettiğini reddetti.

Irak hükümeti cumartesi gecesi yapılan acil durum kabine toplantısında göstericilerin taleplerine yanıt verebilmek adına, yoksullar için devlet destekli konutları, işsizler için maaşları ve işsiz gençler için eğitim programları ve küçük kredi girişimlerini artırmak için 17 maddelik bir plan kabul etti.