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Yaramazlara biraz batar!

Irak’taki gösterilerde bir kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 254’e yükseldi

Irak’ta1 Ekim’de başlayan gösteriler sürerken, yerel medyada yer alan habere göre Bağdat’ta gösteriler sırasında bir kişi daha hayatını kaybetti. Böylece hayatını kaybeden göstericilerin sayısı 254’e yükseldi.

Fotoğraf: DHA

Protestocular Irak’ın başkenti Bağdat’ta gösterilerini sürdürdü. Kurtuluş Köprüsü’nü geçmeye çalışan protestoculara polis müdahale etti. Müdahalenin ardından bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Ayrıca El Sinak ile El Ahrar köprüleri arasındaki bölgede şiddetli bir patlama sesi duyuldu.

1 Ekim’den bu yana 254 kişi öldü

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI), gösterilerdeki insan hakları ihlallerine yönelik rapor hazırladı.

UNAMI’nin raporunda göstericilere karşı ölümcül güç kullanımı, gerekli ve uygunsuz göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları dahil olmak üzere çok sayıda insan hakları ihlali ve suistimali olduğuna dair ön bulgulara yer verildi.

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UNAMI, gösterilerde şu ana kadar 254 göstericinin hayatını kaybettiğini, binlerce eylemcinin yaralandığını açıkladı.

Irak başbakanı: Hükümetin istifası sorunları derinleştirir

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, göstericilerin hükümetin feshedilmesi talebinin meşru olduğunu ancak hızlı ve esnek bir alternatif olmadan bunun gerçekleştirilmesi mümkün olmadığını söyledi.

Abdülmehdi şu ifadeleri kullandı: “Hükümetin istifası ülkedeki sorunların daha da derinleşmesine yol açabilir. Geçici hükümetin yetkilerinin kısıtlı olması nedeniyle bütçe ve reform konularında adımlar atılamaz. Hızlı ve esnek bir alternatif olmadan hükümetin feshedilmesi mümkün değil.”

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