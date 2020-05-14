Diken

Yaramazlara biraz batar!

Irak’taki 180 Türk vatandaşı Adana’ya getirildi

Irak’taki 180 Türk vatandaşı, Covid-19 önlemleri kapsamında Türkiye’ye getirildi.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Türk vatandaşlarını taşıyan uçak Adana Havalimanı’na indi. Uçağa giren sağlık ekipleri, yolcuları sağlık kontrolünden geçirdi.

Reklam

Dezenfekte edilen valizler aprona dizildikten sonra yolcuların pasaportları kontrol edildi. 

Yolcular, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde valizleriyle aprondaki otobüslere bindirilerek karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Mahmut Sami Ramazanoğlu Öğrenci Yurdu’na gönderildi. Vatandaşlar burada 14 gün karantinada kalacak.

SON HABERLER

DSÖ: Corona virüsü asla yok olmayabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) corona virüsünün tıpkı HIV gibi endemik olabileceğini ve ne kadar süre varlığı sürdüreceği konusunda tahmin yapılamayacağına dikkat çekerek, mücadele için ‘büyük bir çaba’ gösterilmesi çağrısında bulundu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...