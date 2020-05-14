Irak’taki 180 Türk vatandaşı Adana’ya getirildi

Irak’taki 180 Türk vatandaşı, Covid-19 önlemleri kapsamında Türkiye’ye getirildi.
Türk vatandaşlarını taşıyan uçak Adana Havalimanı’na indi. Uçağa giren sağlık ekipleri, yolcuları sağlık kontrolünden geçirdi.
Dezenfekte edilen valizler aprona dizildikten sonra yolcuların pasaportları kontrol edildi.
Yolcular, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde valizleriyle aprondaki otobüslere bindirilerek karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Mahmut Sami Ramazanoğlu Öğrenci Yurdu’na gönderildi. Vatandaşlar burada 14 gün karantinada kalacak.