Irak’ta Şii partilere ait bürolar ateşe verildi

Irak’ta 15 Aralık’ta uğradığı suikast sonucu yaralanan aktivist Sair Kerim et-Tayyib tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Aktivistin ölüm haberinin ardından göstericiler, Divaniye kentindeki Şii partilere ait bazı büroları yaktı.

Fotoğraf: Twitter

Euronews’un haberine göre, Irak Bağımsız İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nden 15 Aralık’ta yapılan açıklamada, aktivistler Ali Hamza el-Medeni ve Sair Kerim et-Tayyib’in kullandıkları araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandığı belirtilmişti.

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Göstericilerin ateşe verdiği ofisler arasında; eski Başbakan Nuri el-Maliki’nin liderliğindeki İslami Dava Partisi, Ammar Hekim liderliğindeki Ulusal Hikmet Akımı, Haşdi Şabi çatısı altındaki Bedir Tugayı ve İran’a yakınlığıyla bilinen Şii milis gücü Asaib Ehlil Hak büroları yer alıyor.

Eylemcilerin başkent Bağdat’ın orta kesimindeki Muhammed el-Kasım Otoyolu’nu trafiğe kapattığı belirtildi.