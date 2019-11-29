Diken

Yaramazlara biraz batar!

Irak’ta Şii liderin uyarısı, başbakanın istifasına yol açtı; Nasıriye’de polis, 21 göstericiyi öldürdü

Irak’ta haftalardır süren ve en az 400 kişinin yaşamını yitirdiği hükümet karşıtı protestolar konusunda Şiilerin dini lideri Ayetullah Ali Sistani’nin milletvekillerine hükümete verdikleri desteği gözden geçirmeleri tavsiyesi sonrası Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi istifa edeceğini açıkladı. Irak’ın Nasıriye kentinde ise bir polis karakolunu ele geçirmeye çalışan göstericilere polis ateş açtı, 21 kişiyi öldürdü.

Nasıriye’deki olaylar. Fotoğraf: Reuters

Irak’ta 1 Ekim’de başlayan hükümet karşıtı protestolarda, ülke genelinde en az 400 kişi öldü. İşsizlik, yolsuzluk ve kötü sosyal hizmetleri protesto etmek için başlayan olaylar, yetkililere karşı bir başkaldırıya dönüştü. Göstericiler rejimin düşmesini de talep ediyor.

Reklam

Geçen günkü protestolarda Necef kentindeki İran Konsolosluğu önünde toplanan ve konsolosluğu ateşe veren eylemcilere polis müdahale etmiş, 45 kişiyi vurarak öldürmüştü.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, milletvekillerinin yeni bir hükümet seçebilmesi için istifasını meclise sunacağına ilişkin yazılı bir açıklama yapan Abdulmehdi, şöyle dedi: “Sistani’nin çağrısına karşılık, mümkün olduğu kadar süratle ve kolayca gerçekleşmesi için görevdeki hükümetin liderliğinden istifamın kabul edilmesi talebini meclise sunacağım.”

Ancak Abdulmehdi istifasını ne zaman sunacağını belirtmedi. Irak Meclisi’nin Pazar günü olağanüstü toplanarak krizi ele alması bekleniyor.

Reklam

Şii lider Sistani: Barışçıl gösterilere müdahale etmeyin

Irak’taki Şiiler’in dini lideri Ayetullah Ali Sistani, cuma namazı sonrası temsilcisi tarafından okunan mesajında göstericilere yapılan müdahaleleri eleştirmişi ve milletvekillerine hükümete verdikleri desteği gözden geçirmeleri tavsiyesinde bulunmuştu.

Açıklamada, “Geçen iki ay olaylarla başa çıkılamadığını gösteriyor. İçinden hükümeti çıkaran parlamento yaptığı seçimi ve Irak’ın çıkarları adına neler yapması gerektiğini gözden geçirmelidir” denmişti.

Sistani, barışçıl gösteriler yapanlara müdahale edilmemesi gerektiğini söylerken, protestocuları da şiddet eylemlerinden kaçınması konusunda uyarmıştı.

Nasıriye’de polis karakolunu ele geçirmeye çalışan göstericilere polis ateş açtı

Irak’ta bu gelişmeler olurken, Reuters’in haberine göre Nasıriye kentindeki polis karakolunu ele geçirmeye çalışan göstericilere polisin ateş açması sonucu 21 eylemcinin öldüğü, 90 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

Nasıriye’deki olaylarda ölenlerle birlikte, 1 Ekim’den bu yana süren gösterilerde ölenlerin sayısı toplamda 435’e ulaştı.

İran konsolosluğunun ateşe verilmesinin ardından Irak güvenlik güçleri 45 protestocuyu öldürdü

Irak’taki protestolarda iki günde 63 ölü, 3 binden fazla yaralı

Necef’te İran konsolosluğu önündeki eylemcilere Irak polisi müdahalesi: 80 yaralı

Irak’ta gösteriler sürüyor: Ölü sayısı 100’e yükseldi

Irak’taki gösterilerde ölü sayısı artıyor: En az 330 kişi hayatını kaybetti

Bağdat’taki ‘güvenlikli’ Yeşil Bölge’ye roket atıldı: Bir ölü

Irak’taki gösterilerde bir kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 254’e yükseldi

Irak’taki gösterilerde ölü sayısı 100’e dayandı, BM ‘Bu son bulmalı’ dedi

Irak’ta ‘Açların devrimi’nde bir günde 46 ölü: Sadr’dan hükümete istifa çağrısı

Irak’taki protestolarda ölü sayısı 10’a yükseldi, 286 yaralı

Dışişleri: Irak’a seyahat etmeyin

SON HABERLER

Beşiktaş saldırısının ardından toplanan 52 milyon liranın akıbeti belirsiz

Beşiktaş saldırısının ardından toplanan 52 milyon TL’nin Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na aktarılmasına karar verildiği belirtildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından toplanan 309 milyon TL tutarındaki bağış da bu vakfa devredilmiş ancak vakfın kayıtlı adresinin boş olduğu tespit edilmişti.

Britanyalı uzman: Şeker, kutuplaşmış bir tartışmanın öznesi oldu

Britanya’nın başkenti Londra, hafta içinde Uluslararası Şeker Organizasyonu’nun düzenlediği, sektörün yüzlerce temsilcisinin katıldığı konferansa ev sahipliği yaptı. Konferansta, sektörün sorunlarının ve dinamikleri masaya yatırılırken bir grup Türk gazeteciye hitap eden Cambridge Gıda Bilimi’nin direktörü Roberta Re, şeker tüketiminin sağlık üzerindeki etkilerinin -tüketici, endüstri ve bilim insanlarının arasında- ‘kutuplaşmış bir tartışma’ya dönüştüğünün altını çizdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...