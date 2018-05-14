Irak’ta seçim: Şii lider Mukteda es Sadr’ın önderliğindeki blok önde

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Irak’ta önceki gün yapılan seçimlerde, Şii lider Mukteda es Sadr’ın önderliğindeki bloğun önde gittiği açıklandı.

BBC Türkçe’nin haberine göre seçimlerde sonuçlar gelmeye başladı. Oyların yarısından fazlasının sayıldığını açıklayan seçim komisyonu, Tahran destekli Şii milis lideri Hadi el Amiri’nin bloğunun da yarışı ikinci götürdüğünü belirtti.

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Başbakan Haydar el Abadi’nin üçüncü sırada olduğu aktarıldı. Oysa seçim komisyonu kaynakları daha önce Abadi’nin seçimi önde götürdüğünü belirtmişti.

Seçime katılım oranının ise yüzde 44,52’de kaldığı belirtildi.

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Kesin sonuçların bugün açıklanması beklenirken, seçim komisyonu, hangi bloğun parlamentoda kaç sandalye kazandığını henüz bildirmedi.

Milliyetçi Şii lider Mukteda es Sadr, Irak’taki ABD güçlerine karşı iki ayaklanmaya liderlik etmişti. Es Sadr ayrıca İran ile arasına mesafe koyan birkaç Iraklı Şii liderden biri. Sadr, hükümetin yolsuzluklarla mücadele etmesi için iki yıl önce protesto eylemleri yapan komünistler ve diğer bağımsız laik siyasi partilerle de bir ittifak kurmuştu.

Seçim komisyonunun açıklamasının ardından binlerce es Sadr taraftarı sokağa çıkarak kutlama yaptı.

Sadr, 2016’da Başika’daki Türk askeri varlığı nedeniyle yaşanan krizde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a şöyle seslenmişti: “Erdoğan, kovulmadan önce askerini şerefiyle çıkarsın.”