Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
           

Irak’ta peşmerge ile PKK’lılar arasında çatışma çıktı

 

Irak’ın kuzeybatısında peşmerge ile PKK’lılar arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Çatışmanın Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokratik Partisi’ne (KDP) mensup bir grubun Suriye sınırı yakınlarında PKK’nın kontrolündeki bir bölgeye gönderilmesinin ardından çıktığı kaydedildi.

Kürt bir güvenlik kaynağı, “Bu sabah saat 7’de DShK (ağır makineli tüfek) ile çatışmalar başladı. Şimdi her iki tarafta şehitler ve yaralılar var” diye konuştu.

Dün AA’ya konuşan peşmerge komutanlarından Kadir Şeyh Memi, PKK militanlarının çıkarılması için Sincar’daki bir kasaba ile köy arasına güç takviyesi yaptıklarını söylemişti.

SON HABERLER

Bozdağ ağır konuştu: Almanya PKK, FETÖ ve DHKP-C’nin sığınağı oldu

  Almanya’yla gerilim yükseliyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “PKK, FETÖ, DHKP-C üyeleri, Türkiye’nin aleyhine suç işleyen kim varsa Almanya bugün onların sığınağı olmuştur. Darbeyi yapanlar, Türkiye’nin aleyhine suç işleyen herkes oraya kaçıyor” dedi. Bozdağ’dan önce de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘güçlü bir Türkiye’yi istemeyen Almanya’nın ‘Hayır’ için çalıştığını savunmuştu. Bozdağ, Almanya’da katılacağı programın iptal edilmesini de, […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...