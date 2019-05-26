Irak’ta mahkeme IŞİD üyesi üç Fransız vatandaşına idam cezası verdi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta mahkeme, üç Fransız vatandaşını IŞİD üyesi oldukları gerekçesiyle idam cezasına çarptırdı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

BBC’deki habere göre isimleri Kevin Gonot, Leonard Lopez ve Salim Machou olarak açıklanan idam mahkumlarının temyize başvurmak için 30 gün süreleri var.

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Bu üç kişinin IŞİD üyesi oldukları gerekçesiyle idam cezasına çarptırılan ilk Fransız vatandaşları olduğu açıklandı.

Üç mahkum, Suriye’de, ABD destekli güçler tarafından IŞİD saflarında yakalanan 12 Fransız vatandaşı arasında yer alıyordu ve mahkemeye çıkarılmak üzere şubat ayında Irak’a götürülmüştü.

Fransa’dan, bu sabah alınan kararla ilgili henüz bir tepki gelmedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yakalandıklarında da sessiz kalmış “Bu Irak’ın iç meselesi” demekle yetinmişti.

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Irak mahkemeleri şimdiye kadar IŞİD üyesi yüzlerce yabancı uyruklu kişiyi yargıladı ancak kimseyi idam etmedi.