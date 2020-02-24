Irak’ta ilk ‘corona’ vakası görüldü

Irak’ın Necef kentinde ülkedeki ilk yeni tip corona virüsü vakası saptandı.

Fotoğraf: Reuters

Irak Sağlık Bakanlığı, İran’lı bir teoloji öğrencisinde corona virüsü tespit ettiklerini açıkladı.

Reklam

Bakanlık açıklamasında, hastanın ülkeye, Irak’ın sınırlarını İran’a kapatmadan önce giriş yaptığı belirtildi.

İran’da virüsten dolayı ölü sayısının sekize yükselmesinin ardından Türkiye, 23 Şubat’ta İran sınırını kapatmıştı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgında şu ana kadar 2 bin 619 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 77 bin 150 olarak açıklandı.