Irak’ta göstericiler ABD elçiliğini basmaya çalıştı: Görevliler binadan ayrıldı

Binlerce Iraklı Bağdat’ta ABD büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenleyip elçiliği basma girişiminde bulundu. Elçilik çalışanları binadan ayrıldı.

Fotoğraf: Reuters

ABD ordusu, Irak askeri üssüne yapılan roket saldırısında ABD’li bir sivilin öldürülmesine tepki olarak, İran destekli Kataib Hizbullah militan grubuna karşı pazar günü Irak’ta ve Suriye’de hava saldırıları düzenlemişti.

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Kataib Hizbullah grubunun, Irak eski başbakanı Nuri El-Maliki’nin kurucusu olduğu Şii ağırlıklı ‘Haşdi Şabi’ye bağlı olduğu belirtildi. Tepkinin ABD’nin saldırısına karşı olduğu bildirildi.

Reuters, ana kapıya konuşlanan Irak özel kuvvetlerinin kalabalığın içeri girmesini engellediğini duyurdu.

Anadolu Ajansı ise kalabalığın bir kısmının elçiliğe girmeye çalıştığını ve binanın duvarını yaktığı haberini geçti.