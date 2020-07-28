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Yaramazlara biraz batar!

Irak’ta ABD askerlerinin kaldığı üsse füze saldırısı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, ABD askerlerinin kaldığı askeri üsse füzeyle saldırı düzenlendiği, Salahaddin vilayetinde orduya bağlı askeri üste ise iki ayrı patlama yaşandığı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AA’nın haberine göre, Irak Savunma Bakanlığı’na bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Salahaddin’deki Şehit Macit Temimi Askeri Üssü’nde iki patlama yaşandığı belirtildi.

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Açıklamada patlamanın kaynağı hakkında bilgi verilmedi.

Öte yandan Bağdat’ın kuzeyinde ordunun yanısıra ABD güçlerinin de kaldığı Taci Askeri Üssü’ne üç füzeyle saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Füzelerden birinin Irak Hava Kuvvetleri’ne bağlı bir uçağa isabet ederek büyük hasara neden olduğu, diğerinin silah ve mühimmat deposuna düştüğü aktarıldı.

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Bağdat’ta dün de polis ve Haşdi Şabi güçlerinin kaldığı Sakr Askeri Üssü’nde iki patlama yaşanmıştı. Patlamanın hava sıcaklığı ve yanlış silah depolamasından kaynaklandığı belirtilmişti.

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