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Yaramazlara biraz batar!

Irak’ta ABD askerlerinin de kullandığı üsse saldırı, dört asker yaralandı

Irak’ta ABD askerlerinin de kullandığı Balad hava üssüne dün saldırı düzenlendi, saldırıda dört Irak askeri yaralandı.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

ABD’nin İranlı general Kasım Süleymani’yi Irak’ta öldürmesinin ardından İran ABD’nin bu ülkede kullandığı üslere saldırı düzenlemişti. İki ülke arasındaki artan gerilim nedeniyle bölgede çatışmaların artacağından endişe ediliyordu.

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Irak ordusu Bağdat’ın yaklaşık 80 kilometre kuzeyinde bulunan üsse pazar günü yapılan saldırıda sekiz Katyusha roketi fırlatıldığını ve ikisi subay dört kişinin yaralandığın açıkladı.

Askeri kaynaklar yaralananların Irak askeri olduğunu, yedi havan topunun pisti vurduğunu bildirdi. Saldırıda ABD askerlerinin yaralanıp yaralanmadığına dair bilgi yer almadı.

Irak ordusunun açıklamasında saldırıyı kimin yaptığına veye ABD ile İran arasındaki gerilime değinilmedi.

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