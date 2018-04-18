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Yaramazlara biraz batar!

Irak’ta 300 kişiye ‘IŞİD üyeliğinden’ idam cezası: Türk vatandaşı kadınlar da var

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Irak mahkemeleri 300’ü aşkın kişiyi IŞİD’e üye oldukları suçlamasıyla idam cezasına çarptırdı.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

BBC Türkçe’nin haberine göre başkent Bağdat ve Musul’daki iki farklı mahkemede yargılanan sanıklar hakkındaki karar bugün çıktı.

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Bağdat’taki mahkemede 97 yabancı uyruklu idama mahkum edildi, 185 kişi ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İdam cezasına çarptırılanların arasında çok sayıda yabancı ülke vatandaşı var.

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Ceza alanların arasında kadınlar da var. Yabancı uyruklu kadınların önemli kısmı Türkiye ya da eski Sovyet ülkelerinin vatandaşları.

Musul’daki mahkeme ise 212 kişiyi idama mahkum ederken, 341 kişiye de müebbet cezası verdi.

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