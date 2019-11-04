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Yaramazlara biraz batar!

Iraklı protestocular Kerbela’daki İran konsolosluğuna saldırdı: Üç ölü

Iraklı protestocular Irak’ın Kerbela kentinde bulunan İran konsolosluğuna saldırdı. Konsolosluğu koruyan Iraklı polislerin ateş açması sonucu üç kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: reuters

Pazar akşamı konsolosluğun çevresini saran protestocular, ‘İran dışarı, Kerbela özgür kalacak’ sloganları attı.

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Irak İnsan Hakları Yüksek Komisyonu (IHCHR) ölümleri doğrularken, güvenlik görevlilerinin de aralarında olduğu 12 kişinin yaralandığını belirtti.  

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim’de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim’de tekrar başladı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde, ekim ayının başından bu yana 200’den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

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