Iraklı Kürt yetkililere göre ‘PKK’nın kaçırdığı iki MİT’çi çok yakında serbest kalacak’

AMBERİN ZAMAN

@amberinzaman

Irak Kürt basınında geçen hafta yer alan ama Türkiye’de pek ilgi görmeyen ‘iki MİT görevlisinin PKK tarafından kaçırılması’yla ilgili yeni gelişmeler var.

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Diken’in Iraklı Kürt kaynaklardan edindiği bilgiye göre ağustosun ilk haftasında kaçırılan MİT görevlileri önümüzdeki günlerde serbest bırakılacak.

‘Bayık’a suikast hazırlığında yakalandıkları iddiası abartı’

Diken’e bilgi veren kaynaklar, MİT’in ‘PKK’dan sorumlu biriminde’ yer aldıklarını iddia ettikleri iki görevlinin eylül ayı içerisinde mutlaka özgürlüğüne kavuşacağını ileri sürdü. Bunun AKP hükümetiyle yürütülen bir pazarlık sonucu olup olmadığına ilişkinse herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.

Aynı kaynaklar PKK tarafından öne sürülen ‘MİT elemanları Cemil Bayık’a suikast hazırlığındayken yakalandı’ iddiasının gerçeği yansıtmadığını, ‘abartı’ olduğunu savundu.

KYB Ankara temsilcisi sınırdışı edilmişti

Türkiye MİT görevlilerinin kaçırıldığına ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak iddiayı bugüne kadar yalanlamadı.

MİT görevlilerinin PKK tarafından Kandil’e götürüldüğü iddiası ilk kez 23 Ağustos’ta, Kürdistan Yurtsever Birliği (KYB) Ankara Temsilcisi Behruz Galali’nin apar topar sınırdışı edilmesiyle gündeme gelmişti.

İddiaya göre Türkiye, MİT görevlilerinin yakalanmasından KYB’yi sorumlu tutuyordu.

KYB sözcüsü ‘operasyon’u doğruladı

PKK’ya yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı söz konusu iddialara geniş yer verdiği 30 Ağustos tarihli haberinde, Türkiye’nin KYB aracılığıyla PKK’dan MİT görevlilerinin derhal serbest bırakılmasını talep ettiğini öne sürdü. Ancak ajansa göre PKK Türkiye’nin bu talebini geri çevirdi.

Geçtiğimiz hafta bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan PKK’lı bir yönetici, “Elimizde” dediği bu kişilerin örgütün lider kadrosuna suikast hazırlığında olduğunu öne sürmüştü.

Bu iddialara ilişkin Amerika’nın Sesi radyosuna açıklamalarda bulunan KYB Sözcüsü Sadi Pira ise Türkiye’nin Süleymaniye’de bir ‘istihbarat operasyonu’ yürüttüğünü teyit etti.

‘Türkiye’nin başka ülkelerde operasyon yürütmeye hakkı yok’

Operasyon hakkında detay vermeyen Pira, bunun ‘başarısızlıkla’ sonuçlandığını ifade etti ve Ankara’nın KYB’yle önceden bilgi paylaşmadığının altını çizdi.

Pira, 23 Ağustos’ta Erbil’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kendisi ve KYB’li Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani’yle bir araya gelerek meseleyi gündeme getirdiğini de sözlerine ekledi.

Türkiye’nin kendi başarısızlığını KYB’ye yıkmaya çalıştığını savunan Pira “Türkiye’nin başka ülkelerde operasyon yürütmeye hakkı yok” diye konuştu.

Diken’e konuşan Iraklı Kürt yetkililer, MİT görevlilerinin KYB’nin idaresinde bulunan Süleymaniye bölgesindeki Dukan Barajı yakınlarında alıkonulduğunu belirtti. Fakat suikast planladıklarına yönelik iddianın ‘hayal ürünü’ olduğunu savundu.

İki senaryo

Yetkililerin anlatımına göre bu kişiler Türkiye’den Erbil’e uçmuş, ardından karayoluyla Dukan bölgesine geçmiş. Ankara, MİT görevlilerinin geleceğini Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne önceden bildirmemiş. MİT görevlileri, PKK bünyesinde MİT’e çalıştığı belirtilen ‘köstebek’lerle buluştukları esnada kaçırılmış.

Bir senaryoya göre ‘köstebek’ler aslında PKK için çalışıyordu ve MİT elemanlarını onlar götürüp Kandil’e teslim etti. Bir diğer senaryoya göreyse PKK buluşmaya katılan herkesi alıp dağa götürdü.

MİT’in Süleymaniye’de PKK’yı izlediği sır değil

Iraklı Kürt kaynaklara göre kaçırılan MİT görevlilerinden biri iddia edildiği gibi PKK biriminin baş sorumlusu değil.

PKK, Barzani’nin hakimiyetindeki Erbil’in aksine Süleymaniye kentinde rahatça faaliyet gösterebiliyor.

Bayık ve diğer üst kadro yöneticilerinin Süleymaniye’ye zaman zaman geldikleri de sır değil, MİT’in Süleymaniye’de PKK’nın hareketlerini izlediği de.

Batılı diplomatik kaynaklar olup biteni Iraklı Kürt yetkililerinden duyduklarını ifade ederken, eğer gerçekse MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın istifaya zorlanıp zorlanmayacağını sorguluyor.

Fidan’ın şu güne kadar atlattığı badireler göz önünde tutulduğunda bunun düşük bir olasılık olduğu konusunda birleşiliyor. Zira Fidan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın en güvendiği isimler arasında yerini korumaya devam ediyor.

Fiyaskoyla sonuçlanan Dukan randevusunun faturasının büyük olasılıkla Süleymaniye’de görevli diğer MİT elemanlarına kesileceği dillendiriliyor.