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Iraklı askerlerin ‘hatıra fotoğrafı’


Irak’ın Musul kentini IŞİD’den kurtarmak için ABD destekli Irak ordusunun operasyonu sürüyor. Bir grup Irak askeri, ele geçirdikleri IŞİD bayrağıyla ‘hatıra fotoğrafı’ çektirdi. (Fotoğraf: Alkis Konstantinidis/Reuters)

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