Irak’ın kuzeyindeki harekatta iki asker hayatını kaybetti

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK’ya yönelik gerçekleştirilen askeri harekatta iki askerin bölgeye önceden yerleştirilen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Operasyonda hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan. Fotoğraf: DHA

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, askerlerin hayatını kaybetmesi hakkında şöyle denildi: “Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019’da başlatılan Pençe Harekâtı kapsamında, 29 Mayıs 2019 tarihinde PKK’lı bölücü teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucunda yaralanan iki kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”

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Hayatını kaybeden iki askerden birinin, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan olduğu açıklandı. Taşhan, yarın Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.