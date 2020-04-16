Irak’ın kuzeyindeki harekatta bir asker hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyi Hakurk bölgesinde PKK’lılarca önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, “Irak Kuzeyi Hakurk bölgesinde, 15 Nisan 2020 tarihinde, bölücü terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından daha önce yerleştirilen mayın/el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur” dendi.

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Deniz Amfibi Piyade Tugay Komutanlığı İzmir’in Foça ilçesinde görevli Muhammet Fatih Durhan’ın geçici görevle Hakkari Dağ Komando Terörle Mücadele Harekatı Görev Grup Komutanlığı emrinde olduğu ve babası Halil Durhan’ın Hayber Camii imamı olduğu öğrenildi.