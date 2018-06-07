Irak’ın itirazı sonrası: Ilısu Barajı’nda su tutma işlemi ertelendi

Irak ile Türkiye arasında tartışmaya neden olan Ilısu Barajı’ndaki su tutma işlemi ertelendi.

Irak, koordine olacakları yönünde anlaşmalarına rağmen Türkiye’nin Ilısu Barajı’nda 1 Mart’tan itibaren Dicle Nehri’nin suyunu tutmaya başladığını bildirmişti. Bunun da Irak’ta su seviyesine azalmaya neden olduğu belirtilmişti.

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Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, barajda 1 Haziran’da su tutma işleminin başlatıldığını bildirdi.

Twitter hesabından açıklama yayınlayan elçi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla su tutma işleminin 1 Temmuz’a ertelendiğini açıkladı.

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Yıldız, “An itibariyle, Dicle’nin suyu Ilısu’da tek damlasına dokunulmadan Irak’a sevk edilmektedir. Ilısu’nun kapakları Irak için açılmıştır” diye yazdı.