Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Irak yüksek mahkemesi: Hiçbir bölge veya vilayet ülke bütünlüğünden ayrılamaz

Share5
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 6

 

Irak yüksek federal mahkemesi, bugün verdiği bir kararla, hiçbir bölge veya vilayetin ülke bütünlüğünden ayrılamayacağını hükme bağladı.

Fotoğraf: Reuters

Bir mahkeme kaynağının Reuters’a verdiği bilgiye göre Kürt bölgesinin bağımsızlık girişiminin ardından alınan bu karar, hükümetin anayasanın yanlış yorumlanmasına son verilmesi ve ülke bütünlüğünün vurgulanması talebi üzerine alındı.

Reklam

Federal mahkeme, merkezi hükümet ile Kürt bölgesi gibi bölgeler arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmeye yetkili bir mahkeme.

Kürt bölgesinde 25 Eylül’de yapılan bağımsızlık referandumunda seçmenlere ‘Kürdistan bölgesi ve dışındaki Kürt yerleşimlerinin bağımsız bir devlet olmasını destekliyor musunuz?’ sorusu sorulmuştu.

Oylamada sonucun yüzde 93.29 ‘Evet’ yönünde olduğu açıklanmıştı.

Irak merkezi hükümeti, Bağdat’ın yasadışı ilan ettiği referandumundan sonra KBY’ye karşı ekonomik ve askeri misilleme başlatmıştı.

Irak hükümeti KBY’den petrol ihracatına son vermesini istedi

Irak hükümeti KBY’yi uyardı: Askeri harekat yeniden başlayabilir

KBY’den Türkiye sınırına ortak güç önerisi

Başbakan duyurdu: Habur Sınır Kapısı Irak merkezi yönetimine teslim edildi

Irak başbakanı: Peşmerge ya Irak ordusuna katılacak ya da küçülecek

Türkiye ve Irak, Habur’a alternatif Ovaköy için ‘fikir birliği’ne vardı

OHAL uzatılıyor, KBY’ye hava sahası kapatıldı, Habur’u Irak devralacak

MGK: OHAL uzasın, KBY’ye hava sahası kapatılsın, Habur’u Irak devralsın

Ankara: Irak hükümetiyle her türlü işbirliğine hazırız


Share5
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 6

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...