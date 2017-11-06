Irak yüksek mahkemesi: Hiçbir bölge veya vilayet ülke bütünlüğünden ayrılamaz

Irak yüksek federal mahkemesi, bugün verdiği bir kararla, hiçbir bölge veya vilayetin ülke bütünlüğünden ayrılamayacağını hükme bağladı.

Bir mahkeme kaynağının Reuters’a verdiği bilgiye göre Kürt bölgesinin bağımsızlık girişiminin ardından alınan bu karar, hükümetin anayasanın yanlış yorumlanmasına son verilmesi ve ülke bütünlüğünün vurgulanması talebi üzerine alındı.

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Federal mahkeme, merkezi hükümet ile Kürt bölgesi gibi bölgeler arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmeye yetkili bir mahkeme.

Kürt bölgesinde 25 Eylül’de yapılan bağımsızlık referandumunda seçmenlere ‘Kürdistan bölgesi ve dışındaki Kürt yerleşimlerinin bağımsız bir devlet olmasını destekliyor musunuz?’ sorusu sorulmuştu.

Oylamada sonucun yüzde 93.29 ‘Evet’ yönünde olduğu açıklanmıştı.

Irak merkezi hükümeti, Bağdat’ın yasadışı ilan ettiği referandumundan sonra KBY’ye karşı ekonomik ve askeri misilleme başlatmıştı.