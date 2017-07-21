Irak’ın ikinci adamı Maliki: Türkler Musul hayali için çok güçsüz

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri el Maliki, “Türkler, Musul’u Türk (kenti) yapmaya çalışıyor. Bu hayalleri gerçekleştirmek için çok güçsüzler” dedi.

Irak ordusu, geçen ay Musul’u IŞİD’den geri almıştı. Türkiye, IŞİD’den temizlenen Musul’un yeniden imarı için Irak’a teklifte bulunmuştu.

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Rus haber ajansı Sputnik’e konuşan Maliki, “Bu hayaller, Türkiye’nin bu hırsları… Musul dediklerinde aynı zamanda Erbil, Kerkük ve Süleymaniye de diyorlar” ifadesini kullandı.

‘Kürdistan bağımsız olamaz’

Hürriyet’in haberine göre Kuzey Irak’taki referandum planıyla ilgili de konuşan Maliki şunları söyledi: “Kürdistan hukuki anlamda da anayasal anlamda da bağımsız bir devlet olamaz. Kürtler, anayasa referandumunda verdikleri oylarla kendi kaderini belirlediler ve Irak’ın federal bir devlet olduğuna karar verdiler. Kendi kaderlerini belirlemek için her gün hakları yok. Belki referandum gerçekleştirilebilir, ancak Kürdistan ayrılamaz.”

Kürdistan Bölgesel Yönetimi, 25 Eylül’de bağımsızlık referandumu düzenlemeyi planlıyor.