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Irak yargısı, KBY’nin bağımsızlık referandumunun sonucunu iptal etti

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Irak federal mahkemesi, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (KBY) 25 Eylül’de gerçekleştirdiği referandumun anayasal olmadığına hükmederek sonuçlarının iptal edilmesini kararlaştırdı.

Referanduma destek mitinglerinden bir kare… (Fotoğraf: Reuters)

Referandumdan ‘bağımsız Kürdistan’a yüzde 93 ‘Evet’ oyu çıkmıştı. Referanduma İsrail hariç hiçbir ülkeden destek gelmemiş, sonucunu tanıyan çıkmamıştı.

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Mahkeme Sözcüsü İyas es Samuk, yazılı açıklamasında, “Mahkeme, Kürdistan bölgesi ve dışındaki tüm bölgelerde 25 Eylül’de yapılan referandumun anayasal olmadığına karar verdi” dedi.

Samuk ayrıca, mahkemenin söz konusu referandumun sonuçlarının iptal edilmesine karar verdiğini açıkladı.

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