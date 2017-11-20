Irak yargısı, KBY’nin bağımsızlık referandumunun sonucunu iptal etti

Gezici Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gezici, AKP ile MHP arasındaki ittifak konusuna ilişkin “AK Parti ile MHP birlikte hareket etse dahi yüzde 50+1’i yakalamaları zor” yorumunu yaptı. Gezici, “Güç birliği MHP’ye zarar verir” ifadesini kullandı.