Irak, Türkiye’den yapılan uçuşları askıya aldı

Irak Havacılık Kurumu’ndan yapılan açıklamada Türkiye’deki vakaların artması nedeniyle uçuşların askıya alındığı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Sözcü’nün haberine göre, Irak Hava Yolları’ndan yapılan açıklamadaysa, ‘Türkiye’nin Irak’a tüm uçuşları 1 Eylül 2020’ye kadar durdurması’ nedeniyle böyle bir karar alındığı belirtildi.

Reklam

Irak’ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki havalimanları, geçtiğimiz hafta uluslararası uçuşlara yeniden açılmıştı. Türk Hava Yolları da, 1 Ağustos (dün) itibariyle uçuş listesine Irak’ın da eklendiğini açıklamıştı.

Dün, aylar sonra ilk kez Erbil-Ankara ve İstanbul-Erbil uçuşları yapılmıştı.