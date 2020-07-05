Irak: Türkiye operasyonlara son vermezse BMGK’ya gideceğiz

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Sahhaf, Türkiye’nin Irak topraklarındaki askeri operasyonlara son verilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Arap Birliği’ne başvurabileceklerini söyledi. Türkiye, operasyonların devam edeceğini açıkladı.

Fotoğraf: TSK (Arşiv)

Sputnik’in haberine göre, Sahhaf, “Irak, bu sorunun görüşülmesi için BMGK’yı acil toplanmaya çağırabilir, Arap Birliği, İslam İşbirliği Örgütü ve diğer kurumlara başvurabiliriz” dedi.

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Türkiye’ye ekonomi dahil diğer etki araçlarına da sahip olduklarını dile getiren sözcü, “Irak’ta onlarca Türk ekonomik ve yatırım şirketi bulunuyor, iki ülke arasındaki ticaret hacmi yıllık 16 milyar doları geçiyor” ifadesini kullandı.

Dışişleri: Meşru müdafaa temelinde tedbirleri alacağız

AA’nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Iraklı sözcünün açıklamalarına tepki göstererek, “Türkiye meşru müdafaa hakkı temelinde gereken tedbirleri almaya kararlıdır” dedi.

Irak yönetiminden, uluslararası hukuk ve ülkenin anayasasından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirerek, topraklarını PKK’ya kullandırmamalarını beklediklerini belirten Aksoy, şunları söyledi: “Irak’ın da güvenliğini tehdit eden ve egemenliğini ihlal eden PKK ile ortak mücadele için iş birliğine hazır olduğumuzu bir kez daha hatırlatırız. Bu beklentiler karşılanmadığı müddetçe, Türkiye, sınırlarına, güvenliğine ve istikrarına yönelik Irak topraklarından doğan her türlü yıkıcı faaliyete karşı uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı temelinde gereken tedbirleri almaya kararlıdır.”