Irak sınırında PKK’lıların saldırısı sonucu dört asker hayatını kaybetti

Hakkari’de Irak sınırında PKK’yla çıkan çatışmada dört asker hayatını kaybederken altı asker yaralandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

DHA’nın haberine göre Çukurca ile Yüksekova ilçeleri arasındaki Seriveri bölgesinde operasyon sürerken dün akşam saatlerinde PKK’lılar ateş açtı. İlk ateşte iki asker hayatını kaybederken, sekiz asker yaralandı.

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PKK’lılara karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Bölgeye takviye ekip gönderildi, PKK’lıların olduğu bölgeye hava harekatı yapılarak obüs toplarıyla ateş edildi.

Yaralı askerler de helikopterle bölgeden alınarak hastanelere götürüldü. İki yaralı asker gece yarısı hastanede hayatını kaybetti.

‘Operasyonlar devam ediyor’

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında şunlar kaydedildi: “Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında, 19 Nisan 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmalarda yaralanan iki kahraman silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Çatışmada toplam 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Teröristler hava harekatı ve bölgedeki ateş destek vasıtaları ile yoğun ateş altına alınmıştır. Bölgedeki operasyonlar devam etmektedir.

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Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allahtan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.”