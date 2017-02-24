Irak ‘sınır ötesi’ harekata hazır: Suriye’deki IŞİD pozisyonları havadan vurulacak

Irak Başbakanı Haydar el Abadi, hava kuvvetlerine Suriye’deki IŞİD pozisyonlarını bombalama emri verdi.

Reuters’teki habere göre el Abadi, söz konusu kararı başkent Bağdat’ta son dönemde artan intihar saldırılarından sonra aldı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Vatandaşlarımızı öldürmeye çalışan terörizmi kurutmakta kararlıyız. Bu nedenle de hava kuvvetlerine Suriye’deki IŞİD pozisyonlarını vurmaları emrini verdik. Bağdat’taki patlamalarının sorumluları onlar” dendi.

Irak ordusunun Musul’u geri almak için başlattığı operasyondan bu yana Bağdat’taki saldırılar sıklaştı. Sadece geçen ay söz konusu saldırılarda en az 100 kişi hayatını kaybetmişti.

Musul Havalimanı kontrol altında

Irak ordusunun Musul’u geri almak için başlattığı operasyonda bugün Musul Havalimanı tamamen kontrol altına alındı. Kentin doğusunu geçen haftalarda kontrolüne alan ordu, batısı için düğmeye basmıştı. Havalimanı da bu kapsamda önemli bir konumda bulunuyordu.