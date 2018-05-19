Irak seçiminde resmi sonuç: Şii lider Es Sadr’ın ittifakı kazandı

Irak’ta geçen hafta düzenlenen genel seçimlerin resmi sonucu açıklandı. Seçimi, Şii lider Mukteda Es Sadr liderliğindeki blok kazandı.

BBC Türkçe’nin haberine göre seçimi kazanan Es Sadr’ın ittifakında partisi Istiqama’nın (Bütünlük) yanısıra seküler grup ve Irak Komünist Partisi de bulunuyor.

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Irak Seçim Komisyonu, Sadr önderliğindeki Sayrun Lil Islah (Reforma Yürüyüş) listesinin parlamentoda 54 koltuk elde ettiğini duyurdu.

Irak Başbakanı Haydar el-Abadi’nin liderliğindeki Zafer İttifakı ise seçimi üçüncü bitirerek 42 sandalyede kaldı.

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Ülkedeki ABD varlığına ve etkisine muhalif olan Sadr’ın, seçimin galibi olan hareketin lideri olmasına karşın aday olmaması nedeniyle başbakan da olmayacak. Ancak yeni hükümetin kuruluşunda önemli bir etkisinin olacağı değerlendiriliyor.

Sadr hem ABD hem de İran karşıtı bir siyasetçi olarak bu iki ülkenin de destek vermediği bir isimdi. Milliyetçi din adamı Mukteda Es Sadr, Irak’taki ABD güçlerine karşı iki ayaklanmaya liderlik etmişti.

İran yanlısı Fetih ittifakı ise seçimi 47 sandalye ile ikinci sırada bitirdi. Fetih ittifakının ana aksını Haşdi Şabi milislerinin politik kanadı oluşturuyor ve liderliğini Tahran destekli Hadi el Amiri yapıyor.

Mevcut Başbakan Abadi’nin seçim yenilgisinde kamudaki yolsuzluklara karşı oluşan memnuniyetsizliğin baş rol oynadığı değerlendiriliyor.

Sadr önderliğindeki koalisyon yolsuzlukla mücadele temelinde bir kampanya yürüttü.