Irak meclisi kararını verdi: Kerkük’te yalnızca Irak bayrağı asılabilir

Irak parlamentosu, geçen hafta Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) bayrağının asıldığı Kerkük’teki kamu binalarına, yalnızca Irak bayrağının çekilebileceğine karar verdi.

Kürt gruplarsa kentin KBY’ye bağlanması için oylamaya gideceklerini açıkladı.

Kerkük il meclisinde 28 Mart’ta yapılan toplantıda, KBY bayrağının Irak bayrağıyla birlikte resmi kurumlara asılması talebi, Kürt grupların oyuyla kabul edilmişti.

Toplantıyı Araplar ve Türkmenler boykot ederken, ittifakla alınmayan kararın, statüsü henüz netleşmeyen kentte gerilimi artırdığı ifade edilmişti. Türkmenler protesto gösterisi düzenlemişti.

‘Yalnızca Irak bayrağı asılabilir’

Irak meclisi kararı tanımadı. Meclis, Kerkük’te kamu binalarına yalnızca Irak bayrağının asılabileceği yönünde karar aldı.

Bu arada, Kerkük petrolünün tüm Iraklıların malı olduğu ifade edilerek, buradan sağlanacak gelirin KBY ve diğer kentler arasında eşit olarak dağıtılmasına hükmedildi.

‘Oylamaya gidilecek’

KBY Başkanı Mesud Barzani’ye yakınlığıyla bilinen Rudaw’a konuşan Kerkük il meclisi üyesi İbrahim Halil’se, KBY’ye bağlanmak için oylamaya gideceklerini söyledi.

Halil, 41 koltuklu mecliste oylamaya gitmek için şimdiye dek 22 imza topladıklarını belirterek, “Bu talep yasal ve meşru bir taleptir. Biz seçmenlerimize Kerkük’ün Kürdistan Bölgesi’ne bağlanacağı sözü verdik. Kürdistan Bölgesi Hükümeti de aynı amaçla bir proje hazırlamalı” diye konuştu.

Halil, meclisten çıkan kararı KBY yönetimine sunacaklarını da ifade etti.

Rudaw, mecliste ‘Kardeşlik Listesi’ adıyla bir araya gelen Kürt partilerinin, çoğunluğu sağlamak için Arap üyeleri ikna etme çalıştıklarını yazdı.

Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgırtu) üyesi ve Kürdistan Bölgesi Tartışmalı Bölgeler Sorumlusu Nasreddin Sindi, “Üst düzey bir komisyon oluşturup bu talebimizi en yakın zamanda Kürdistan Bölgesi Yönetimi’ne ileteceğiz. Ne zamana kadar Bağdat’ı bekleyeceğiz? Bu konuda adım atmanın zamanı gelmişti” dedi.

Kerkük’te 2008’deki oylamada, kentin KBY’ye bağlanması kararı çıkmış ancak Irak Anayasası’na aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmişti.