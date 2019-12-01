Irak parlamentosu hükümetin istifasını kabul etti

Irak’ta haftalardır süren ve en az 400 kişinin yaşamını yitirdiği hükümet karşıtı protestolar konusunda Şiilerin dini lideri Ayetullah Ali Sistani’nin milletvekillerine hükümete verdikleri desteği gözden geçirmeleri tavsiyesi sonrası istifa eden Irak hükümetinin istifası parlamento tarafından kabul edildi.

Fotoğraf: Reuters

Başbakan Adil Abdulmehdi

Meclisten yapılan açıklamaya göre, 329 milletvekilinden 241’nin hazır bulunduğu oylamada Başbakan Adil Abdulmehdi’nin istifa kararı kabul edildi.

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Meclis Başkanı Muhammed el Halbusi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih’e anayasanın 75’inci maddesine göre yeni başbakanı tayin etmesi için yazı göndereceklerini duyurdu.

Irak’ta 1 Ekim’de başlayan hükümet karşıtı protestolarda, ülke genelinde en az 400 kişi öldü. İşsizlik, yolsuzluk ve kötü sosyal hizmetleri protesto etmek için başlayan olaylar, yetkililere karşı bir başkaldırıya dönüştü.