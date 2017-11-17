Irak ordusu IŞİD’in elindeki son kasabayı da ele geçirdi

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Irak, IŞİD’in elindeki son kasabanın da alındığını açıkladı.

Fırat Nehri kıyısındaki Rawa ve bu kasabayı Suriye sınırına kadar çevreleyen bölgenin alınmasından sonra ordu birlikleri IŞİD’e yönelik operasyonlarını Suriye sınırı yakınlarında yoğunlaştırmıştı.

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Reuters’in haberine göre Irak Ordusu Komutanı Korgeneral Abdülamir Raşid Yarallah, Rawa’yı ‘tamamen özgürleştirdiklerini’ ve kasabadaki binalara Irak bayrağı çektiklerini söyledi. Yarallah, “Rawa’nın özgürleştirilmesiyle, IŞİD’in bulunduğu tüm bölgeler özgürleşmiş oldu” dedi.

Iraklı korgeneral, operasyonu çöl bölgelerine kaçan IŞİD militanlarının güzergâhına ve Suriye sınırına yoğunlaştıracaklarını söyledi.

Irak’ın batısında Anbar vilayetindeki sınır kasabaları El Kaim, Rawa ve Anah ile Suriye’nin doğusunda Deyr ez Zor vilayetini kapsayan ve ‘Fırat Vilayetleri’ olarak adlandırılan bölge, IŞİD militanlarının, silahların ve malzemelerin geçişi açısından da lojistik öneme sahip.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Irak ordusundan bir komutan da Rawa’daki IŞİD militanlarının Suriye’ye geçtiğini belirtti.

Geçtiğimiz haftalarda Suriye ordusu IŞİD’in elinde bulunan son kent Ebu Kemal’i almıştı. Böylece Suriye’de IŞİD’in elinde beş kasaba ve 15 köy kaldığı bildirilmişti.

Bu gelişmeyle IŞİD’e karşı zafer ilan Suriye hükümeti, Irak sınırı yakınında yer alan Ebu Kemal’in alınmasını, ‘IŞİD’in 2014 yılında Irak ve Suriye topraklarında hilafet ilan ederek başlattığı hakimiyetin sonu’ olarak nitelemişti.

Irak ordusu ise son olarak Suriye sınırının sıfır noktasındaki stratejik El Kaim kentini IŞİD’den geri almıştı. Suriye ordusunun Ebu Kemal harekatı başmadan önce Irak’tan Ebu Kemal’e yardım götürülmesinin de önüne geçilmişti. El Kaim, IŞİD’in Irak’ta elinde tuttuğu son büyük yerleşim birimiydi.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon da çarşamba günkü açıklamasında IŞİD’in ‘hilafet’ ilan ettiği toprakların yüzde 95’ini kaybettiğini duyurmuştu.

Suriye’deki Deyr ez Zor vilayetinde ise kontrolün yüzde 25’i hala IŞİD’in elinde. Suriye ordusu ile ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri, bölgede IŞİD karşıtı operasyonlara devam ediyor.