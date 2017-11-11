Irak ordusu IŞİD’in elindeki son kasabaya harekat başlattı

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Irak hükümetine bağlı birlikler IŞİD’in elindeki son kasabaya harekat başlattı.

Hedef Fırat Nehri kıyısındaki Rawa ve bu kasabayı Suriye sınırına kadar çevreleyen bölgeyi ele geçirmek.

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Suriye ordusu da iki gün önce IŞİD’in elinde bulunan son kent Ebu Kemal’i almıştı. Böylece Suriye’de IŞİD’in elinde beş kasaba ve 15 köy kaldığı bildirilmişti.

Bu gelişmeyle IŞİD’e karşı zafer ilan Suriye hükümeti, Irak sınırı yakınında yer alan Ebu Kemal’in alınmasını, ‘IŞİD’in 2014 yılında Irak ve Suriye topraklarında hilafet ilan ederek başlattığı hakimiyetin sonu’ olarak nitelemişti.

Irak ordusu ise son olarak Suriye sınırının sıfır noktasındaki stratejik El Kaim kentini IŞİD’den geri almıştı. Suriye ordusunun Ebu Kemal harekatı başmadan önce Irak’tan Ebu Kemal’e yardım götürülmesinin de önüne geçilmişti. El Kaim, IŞİD’in Irak’ta elinde tuttuğu son büyük yerleşim birimiydi.

Örgütün yerleşim olmayan çöl bölgelerinde de kısmen varlık gösterdiği belirtildi.

Irak’ın batısında Anbar vilayetindeki sınır kasabaları El Kaim, Rawa ve Anah ile Suriye’nin doğusunda Deyr ez Zor vilayetini kapsayan ve ‘Fırat Vilayetleri’ olarak adlandırılan bölge, IŞİD militanlarının, silahların ve malzemelerin geçişi açısından da lojistik öneme sahip.