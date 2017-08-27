Irak ordusu duyurdu: Telafer’i IŞİD’den kurtardık

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Irak ordusu, Telafer kent merkezinin IŞİD’den geri alındığını duyurdu.

AA’nın aktardığına göre, Telafer Operasyonları Komutanı Korgeneral Abdulemir Yarullah, yazılı açıklama yayınlayarak, “Orduya bağı zırhlı birlikler, Haşdi Şabi’ye ait 2, 9, 11’inci birlikleri, Askeri, Sanayi, Maarid semtlerini ve Telafer Kapısı’nı IŞİD’den kurtardı. Böylece ilçe merkezinin tüm semtlerinde kontrol sağlandı” dedi.

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Yarullah, bir sonraki operasyonun IŞİD’li militanların bulunduğu İyadiyye bölgesine yönelik olacağını söyledi.

Telafer operasyonu 20 Ağustos pazar günü başlatılmıştı. Telafer, IŞİD’in Irak’ta hala varlık gösterdiği son yerlerden biriydi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Haşdi Şabi’nin Telafer operasyonuna katılmasına yönelik daha önceden, “Telafer ve Sincar bizim hassas hedeflerimiz. Haşdi Şabi burada terör estirirse kesinlikle buna cevabımız farklı olur” diye konuşmuştu. Bölge, Türkmen nüfusun yoğunluğu nedeniyle Türkiye’nin yakından ilgilendiği yerlerden biri.