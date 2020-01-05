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Yaramazlara biraz batar!

Irak meclisi, ABD askerlerinin ülkeden çıkarılması için yetkiyi verdi

Irak Meclisi, ABD askerlerinin ülkeden çıkarılması için hükümete yetki verdi.

Fotoğraf: Reuters

ABD’nin 3 Ocak’ta Irak’ta düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü’nün komutanı tümgeneral Kasım Süleymani ve Iraklı Şii milis gücü Haşdi Şabi’nin komutan yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis öldürülmüştü.

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Meclis, bugün Şii vekillerin öncülüğünde olağanüstü toplanarak ABD askerlerinin durumunu görüştü. Mecliste ABD askerlerinin ülkeden çıkarılması için hükümete yetki veren tasarı onaylandı.

Söz konusu tasarıda şu ifadeler yer alıyor:

*2016 yılında eski Irak başbakanı Haydar el Abadi döneminde, IŞİD’e karşı koalisyona katılan ülkelere, IŞİD ile mücadele konusunda Irak’a destek olması için sunulan karar lağvedilecek. Irak’ta IŞİD’e karşı savaşın başarıyla sonuçlanmasından dolayı karar geri çekilecek. Bu kapsamda Irak hükümeti, yabancı güçlerin ülkedeki varlığına son vererek Irak hava sahasının herhangi bir amaçla kullanılmasının önüne geçmelidir.

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*Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı’nın ihtiyaç duyduğu yabancı askeri eğitmenlerin sayısını, kalacakları yeri ve anlaşmalarının içeriğini Irak hükümetine sunması gerekiyor.

*Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Irak’ın egemenliği ve güvenliğini ihlal eden tehlikeli saldırısından dolayı Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu’nda dava açmalı.

*Söz konusu tasarı yeterli oya almasıyla birlikte yürürlüğe girecektir.

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