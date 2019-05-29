Diken

Yaramazlara biraz batar!

Irak: IŞİD’lilerin arkada bıraktığı 188 Türk çocuğu Türkiye’ye teslim edildi

Irak yargı sözcüsü Abdul Sattar Birqdar, Irak’ın IŞİD şüphelilerinin 188 Türk çocuğunu Türkiye’ye teslim ettiğini belirtti.

Birqdar, “Terörizm dosyasından ve yabancı şüphelilerden sorumlu olan merkezi soruşturma mahkemesi, Irak’ta IŞİD teröristlerinin arkasında bıraktığı 188 çocuğu Türk tarafına teslim etti” dedi.

Reklam

Teslim aşamasında her iki ülkeden hükümet yetkililerinin ve UNICEF’in bulunduğu belirtildi.

Birqdar bu sayının ‘reşit olan’ ve yasadışı olarak sınırı geçmekle suçlu bulunan ve cezalarını çeken ‘küçük bir grubu’ kapsadığını belirtti.

Irak’ta çocuklar dokuz yaşından itibaren işledikleri suçlardan sorumlu tutulabiliyor.

Reklam

Irak’ta IŞİD’lilerle evli altı Türk kadın daha idama mahkum oldu

Dışişleri, Irak’ta IŞİD’den idama mahkum edilen kadınlar için devrede

Türkiye vatandaşı 15 kadın Irak’ta IŞİD’e katılmaktan idama mahkum edildi

Türkler de var: Irak, IŞİD militanlarının eş ve çocuklarını kampta tutuyor

SON HABERLER

Yeni Yaşam gazetesi dağıtıcısı polis ve güvenlik tarafından darp edildi

Yeni Yaşam gazetesi dağıtıcısı Hasan Ceyhan, İstanbul Yeni Yaşam gazetesi dağıtıcısı Hasan Ceyhan, İstanbul Gayrettepe metro durağında polisler ve güvenlik görevlileri tarafından bir odaya alınarak bir saat boyunca darp edildiğini söyledi. Metro durağında polislerin güvenlik görevlileri tarafından bir odaya alınarak bir saat boyunca darp edildiğini söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...