Irak: IŞİD’lilerin arkada bıraktığı 188 Türk çocuğu Türkiye’ye teslim edildi

Irak yargı sözcüsü Abdul Sattar Birqdar, Irak’ın IŞİD şüphelilerinin 188 Türk çocuğunu Türkiye’ye teslim ettiğini belirtti.

Birqdar, “Terörizm dosyasından ve yabancı şüphelilerden sorumlu olan merkezi soruşturma mahkemesi, Irak’ta IŞİD teröristlerinin arkasında bıraktığı 188 çocuğu Türk tarafına teslim etti” dedi.

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Teslim aşamasında her iki ülkeden hükümet yetkililerinin ve UNICEF’in bulunduğu belirtildi.

Birqdar bu sayının ‘reşit olan’ ve yasadışı olarak sınırı geçmekle suçlu bulunan ve cezalarını çeken ‘küçük bir grubu’ kapsadığını belirtti.

Irak’ta çocuklar dokuz yaşından itibaren işledikleri suçlardan sorumlu tutulabiliyor.