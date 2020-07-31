Irak erken seçime gidiyor

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 6 Haziran 2021’de erken seçim yapılacağını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

AA’da yer alan habere göre, resmi televizyon aracılığıyla halka seslenen Kazımi, ABD tarafına ‘ülkedeki askeri üslerine ihtiyaçları olmadıklarını’ aktardıklarını ifade etti.

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Başbakan, Washington’dan sadece ekonomi alanında ve Irak güvenlik güçlerinin eğitimi konusunda destek beklediklerini söyledi.

Ülkedeki erken seçim tartışmalarına değinen Kazimi, “6 Haziran 2021’de ülkede erken seçim yapacağız. Bunun için gerekenleri de yerine getirme taahhüdünde bulunuyorum” dedi.

Başbakan, yeni seçim kanununun kısa sürede yasalaşması için de meclise çağrı yaptı. Kazımi, mayıs ayında göreve geldiğinden bu yana ülkeyi erken seçime götüreceği açıklamalarında bulunuyordu.