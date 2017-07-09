Irak başbakanı zaferi ilan etti: Musul IŞİD’den kurtarıldı

Irak’ın Musul kentini IŞİD’den kurtarmak için aylardır süren operasyon tamamlandı.

Reuters’ın haberine göre kent merkezine gelen Irak Başbakanı Haydar İbadi, Musul’un IŞİD’den kurtarıldığını ilan etti.

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Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, İbadi’nin bu büyük zafer için askerleri ve Irak halkını kutladığı belirtildi.



Resmi açıklama için az sayıdaki IŞİD militanının sıkıştırıldığı eski şehir bölgesindeki birkaç mahallenin alınması bekleniyordu.

Irak devlet televizyonu, eski şehir bölgesindeki ABD destekli Irak özel birliklerinin Dicle nehrine ulaştığını duyurmuştu.

Musul operasyonu, geçen yılın ekim ayında başlamıştı. Çatışmalarda sekiz binden fazla sivil hayatını kaybetti, 580 binden fazla insan göç etti.