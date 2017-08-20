Irak başbakanı duyurdu: Telafer’i IŞİD’den kurtarmak için operasyon başladı

Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Türkiye’nin de karşı çıktığı bağımsızlık referandumunun ertelenmeyeceğini ve kesinlikle yapılacağını yineledi. Türkiye son olarak KBY yönetiminin referandumdan vazgeçmememesi durumunda ‘iç savaş çıkabileceği’ni savunmuştu. “Referandumun ertelenmesine değil, Bağdat’la diyaloga girilmesine razı oldum” dedi. Barzani, referandumun ertelenmeyeceğini ve kesinlikle yapılacağını yineledi. DHA’nın haberine göre Suudi Arabistan’da yayınlanan Okaz gazetesinin sorularını yanıtlayan Barzani, ABD Dışişleri […]