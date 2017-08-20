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Irak başbakanı duyurdu: Telafer’i IŞİD’den kurtarmak için operasyon başladı

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Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Telafer kentini IŞİD’den kurtarmak için operasyona başladıklarını duyurdu.

Telafer. (Fotoğraf: Reuters)

Türkmen nüfusun yoğun olduğu kent, 16 Haziran 2014’te IŞİD tarafından işgal edilmişti. Telafer, IŞİD’in elinden yakın zamanda alınan Musul kentinin 80 kilometre batısında bulunuyor.

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AA’nın aktardığına göre devlet televizyonundan açıklama yapan el İbadi, kentin kurtarılmaya doğru gittiğini söyledi.

Irak başbakanı, kentteki IŞİD’lilere şu sözlerle seslendi: “Telafer kentindeki IŞİD’lilerin teslim olma veya öldürülmekten başka seçenekleri yok.” 

Başbakan, Irak askerleriyle birlikte ‘anti-terör timleri’, polis ve Haşdi Şabi milislerinin operasyonda yer aldıklarını kaydetti.

Telafer’in IŞİD’in eline geçmeden önce 200 bin nüfusu bulunuyordu.

Önce hava harekatı

Reuters’ın aktardığına göre de Irak’ta yayın yapan El Sümeriye televizyonu, kente hava bombardımanının başladığını yazdı.

Savunma bakanlığı sözcüsü Muhammed el Khodari, bombardımanın tamamlanmasının ardından kenti almak için kara harekatının başlayacağını söyledi.

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